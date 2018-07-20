Пятница, 20 Июля 2018 года
20:13:32 МСК

Прилепин: Референдум нужен, патовая ситуация на Украине всем надоела

Политика

«Мне казалось все это совершенно фантастическим, просто по той причине, что мы все прекрасно представляем себе фарисейство западного мира»

Москва, 20 июля 2018, 16:22 — REGNUM  Референдум о статусе Донбасса необходим, чтобы мир понял, чего на самом деле хотят жители ДНР и ЛНР, 20 июля заявил российский писатель Захар Прилепин, передает Business FM.

Комментируя тему предложения российского президента Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум о статусе ДНР и ЛНР, недавно покинувший пост замкомбатальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР писатель сказал, что «раз 200» говорил о необходимости прозрачного референдума.

«Мне казалось все это совершенно фантастическим, просто по той причине, что мы все прекрасно представляем себе фарисейство западного мира, — сказал Прилепин. — С другой стороны, Украина со своей патовой ситуацией и коррупцией, со своими неонацистскими маршами так всем надоела, что я вполне допускаю, что этот вариант населением воспринимается как наиболее разумный».

Писатель перечислил варианты, которые должны быть предложены донбассцам на референдуме: остаться в составе Украины, автономия, федерализация, независимость или присоединение к России.

«И все, весь мир увидит реальные пожелания жителей Донбасса», — сказал Прилепин.

Напомним, в Bloomberg появилась статья о том, что Путин во время переговоров с Трампом в Хельсинки предложил провести референдум о статусе ДНР и ЛНР.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп не разбирается в вопросе — эксперт об идее референдума в Донбассе

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить