Прилепин: Референдум нужен, патовая ситуация на Украине всем надоела

Москва, , 16:22 — REGNUM Референдум о статусе Донбасса необходим, чтобы мир понял, чего на самом деле хотят жители ДНР и ЛНР, 20 июля заявил российский писатель Захар Прилепин, передает Business FM.

Комментируя тему предложения российского президента Владимира Путина американскому коллеге Дональду Трампу провести референдум о статусе ДНР и ЛНР, недавно покинувший пост замкомбатальона спецназа по работе с личным составом армии ДНР писатель сказал, что «раз 200» говорил о необходимости прозрачного референдума.

«Мне казалось все это совершенно фантастическим, просто по той причине, что мы все прекрасно представляем себе фарисейство западного мира, — сказал Прилепин. — С другой стороны, Украина со своей патовой ситуацией и коррупцией, со своими неонацистскими маршами так всем надоела, что я вполне допускаю, что этот вариант населением воспринимается как наиболее разумный».

Писатель перечислил варианты, которые должны быть предложены донбассцам на референдуме: остаться в составе Украины, автономия, федерализация, независимость или присоединение к России.

«И все, весь мир увидит реальные пожелания жителей Донбасса», — сказал Прилепин.

Напомним, в Bloomberg появилась статья о том, что Путин во время переговоров с Трампом в Хельсинки предложил провести референдум о статусе ДНР и ЛНР.

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