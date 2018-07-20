Раздел Сербии: Национальный совет бошняков признал независимость Косово

Нови-Пазар, Сербия, , 16:09 — REGNUM Национальный совет бошняков (славян-мусульман), действующий на территории Рашского округа Сербии, направил министру иностранных дел отделившегося от страны края Косово Бехджету Пацолли приглашение посетить сербский город Нови-Пазар в качестве официального представителя Республики Косово.

«Принимая во внимание выбор всех стран Западных Балкан в пользу европейской интеграции, а также важность установления долгосрочной стабильности в регионе, считаем полезным, чтобы вы в качестве вице-премьера и министра иностранных дел Республики Косово посетили Национальный совет бошняков, Нови-Пазар и другие муниципалитеты Санджака», — говорится в письме к Пацолли, текст которого приводит агентство «Танюг».

Отметим, что упомянутым термином «Санджак» мусульманское население обозначает территорию Рашского округа на юго-западе Сербии, примыкающего к административной линии с Косово. Аналогичное название имеет исторический регион, в который входит также северо-восточная часть Черногории.

В последние годы среди сербских бошняков растут сепаратистские настроения и всё чаще звучат призывы к отделению региона от Сербии. Осенью минувшего года председатель Национального совета бошняков Сулейман Углянин обращался к властям Сербии с требованием о предоставлении населённому мусульманами региону статуса автономии. Он также призвал Белград и Европейский союз совместно организовать в Нови-Пазаре выборы в местные органы власти и «обозначить сроки вывода сербской полиции, армии и органов правосудия и введения в Санджаке европейских сил безопасности и органов правосудия».

В этой связи заслуживает внимания тот факт, что Национальный совет бошняков не только не согласовывал с Белградом приглашение Бехджета Пацолли в качестве иностранного официального лица, но даже в самом опубликованном письме нет упоминаний о том, что приглашается он именно на территорию Сербии.

По информации косовских СМИ, Бехджет Пацолли уже отреагировал на приглашение, заявив, что готов совершить такой визит. Вместе с тем он оговорился, что поездка будет возможна только с разрешения сербского руководства.

Напомним, автономный сербский край Косово и Метохия после кровавой межэтнической войны и агрессии НАТО 1999 года против Югославии в одностороннем порядке провозгласил свою независимость 17 февраля 2008 года. Сербия не признаёт независимости региона, однако под давлением Европейского союза начала переговоры об урегулировании отношений с албанскими властями Косово, в марте 2012 года получив официальный статус кандидата в члены ЕС.

На фоне продолжающихся переговоров между Белградом и Приштиной сепаратистские настроения усилились также в граничащих с Косово сербских областях Медведжа, Буяновац и Прешево — районе компактного проживания этнических албанцев. В 2015 году албанские политические партии, действующие в этом регионе, объявили о планах сформировать Ассоциацию албанских общин по примеру Сообщества сербских муниципалитетов Косово. Покровители Приштины в ЕС, однако, поспешили дистанцироваться от этой инициативы.

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