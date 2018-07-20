Курский губернатор просит у Минсельхоза денег на бензин

Курск, , 15:11 — REGNUM Губернатор Курской области Александр Михайлов обратился к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву с просьбой увеличить сумму средств, выделяемых региону из резервного фонда правительства РФ. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Михайлов направил министру письмо, в котором напомнил, что Курская область является одним из крупнейших зернопроизводителей в стране, но сейчас из-за подорожания горюче-смазочных материалов (ГСМ) аграрии оказались в бедственном положении. Топливо подорожало в период подготовки и проведения весенних полевых работ, что вызвало увеличение себестоимости производимой продукции. В итоге рентабельность сельскохозяйственного производства сильно снизилась.

Резервный фонд правительства РФ ранее выделил Курской области почти 89 миллионов рублей из-за подорожания ГСМ. Фактическая потребность в компенсации, по данным обладминистрации, составляет более 413 миллионов, поэтому курский губернатор просит министра «рассмотреть возможность дополнительного увеличения Курской области средств из резервного фонда правительства на 324 586,2 тыс. рублей». Обязательства по софинансированию, которые взял на себя бюджет Курской области, будут, по заверению Михайлова, выполнены в полном объеме.