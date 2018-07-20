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Рогозин приказал сотрудникам Роскосмоса содействовать ФСБ при обысках

Политика

Соответствующее поручение генеральный директор госкорпорации отдал лично

Королёв, Московская область, 20 июля 2018, 14:40 — REGNUM  Сотрудники Роскосмоса окажут содействие оперативникам ФСБ России, которые проводят обыски в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш) в подмосковном Королеве, заявил глава пресс-службы госкорпорации Михаил Фадеев. Об этом сообщает 20 июля телеканал «Звезда».

Отмечается, что соответствующее поручение дал генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин, которого проинформировали о начавшихся обысках.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники российских спецслужб обыскивают помещения ЦНИИмаш и офис директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона по делу о государственной измене и утечке за рубеж секретной информации о российских гиперзвуковых разработках.

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