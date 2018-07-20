Ортега: Духовенство Никарагуа не рассматривается как посредник в конфликте

Манагуа, , 14:53 — REGNUM Епископы, выступавшие в гражданском конфликте в Никарагуа в роли посредников, скомпрометировали себя как заговорщики. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега, сообщает агентство Prensa Latina 20 июля.

«Мне больно это говорить, поскольку я ценю епископов, уважаю их как католик, но они придерживаются позиции — кто в большей, кто-то в меньшей степени — которая, к сожалению, навязывает линию конфронтации, а не посредничества», — сказал президент во время празднования 39-й годовщины победы сандинистов в Никарагуа.

Он пояснил, что епископы во главе с кардиналом Леопольдо Бренесом встретились с ним в Доме народов и открыли свои истинные намерения: изменение принципов работы судебной и исполнительной власти, демонтаж ряда институтов, отставка правительства и досрочные президентские выборы. Даниэль Ортега отметил, что эта стратегия напоминает ему неудачную попытку государственного переворота против Уго Чавеса в Венесуэле в 2002 году.

«Нужно сказать правду — я не знаю, все ли епископы участвовали в этом, хочу верить, что это были не все, и что кардинал не знал ничего об этом — многие храмы были заняты в качестве штабов, чтобы хранить там оружие, бомбы, а потом выходить оттуда на улицы и убивать», — заявил Ортега.

Как сообщало ИА REGNUM, Епископская конференция предложила свои услуги в качестве посредника в диалоге между правительством и оппозиционной силой «Гражданский альянс за справедливость и демократию», который требует отставки президента и его супруги, вице-президента Росарио Мурильо. Конфликт в Никарагуа начался внезапно в середине апреля с акций протеста против реформы соцобеспечения, которая была поспешно отменена; однако протесты после этого только усилились и перешли в уличные столкновения.

Международное сообщество в лице ООН и международных правозащитных организаций возложили ответственность за уличное насилие на правительство Никарагуа. США, Евросоюз и их союзники оказывают давление на власти Никарагуа. Даниэля Ортегу поддерживают левые режимы — в первую очередь Венесуэла и Боливия.

Многие политологи считают, что конечной целью свержения правительства в Никарагуа является недопущение строительства Никарагуанского канала, который мог бы составить конкуренцию Панамскому (де-факто находящемуся в руках США) и принести значительную выгоду странам Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, в частности, Китаю.

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