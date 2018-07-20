Для Украины коррупция страшнее санкций России — эксперт

Киев, , 14:38 — REGNUM Украине не страшны возможные очередные экономические санкции со стороны Российской Федерации. Украинский бизнес имеет возможность реализовывать свою продукцию на внешних рынках. Об этом 19 июля в вечернем прайме на канале «112 Украина» заявил журналист Дмитрий Гордон.

«Что они могут запретить? Ввоз какой-то продукции? На самом деле рынков много, что еще?», — сказал Гордон.

По его словам, наибольшую опасность для Украины представляют не санкции Кремля, а коррумпированные украинские чиновники.

«Ни одни санкции не способны нанести Украине такой ущерб, какой наносят ей собственные чиновники. Вы вдумайтесь, у нас 30−35% оборонного бюджета разворовывается. Сколько у нас разворовывается просто бюджета, даже сложно сказать, потому что бюджет затем и составляется, чтобы его разворовывали», — полагает Гордон.

Напомним, 19 июля издание «Коммерсант» со ссылкой на источники сообщило, что правительство России разрабатывает пакет санкций против Украины. Под ограничительные меры могут попасть несколько сотен украинских юридических и физических лиц.

Отмечается, что пакет мер должен быть принят в виде указа президента и станет частью общей концепции по снижению негативного влияния антироссийских санкций на экономику. Предложения по запрету импорта определенных товаров из Украины должны быть подготовлены в правительстве РФ к 1 августа.