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Подан второй иск о снятии «Яблока» с ярославских выборов

Политика

Его подали «Коммунисты России»

Подан второй иск о снятии «Яблока» с ярославских выборов
Логотип партии «Яблоко»

Ярославль, 20 июля 2018, 14:30 — REGNUM  Партия «Коммунисты России» подала второй иск о снятии с выборов в Ярославскую областную думу партии «Яблоко». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель регионального отделения партии Олег Виноградов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее областной суд уже принял решение об отмене заверения облизбиркомом списка партии. Однако в законную силу это решение не вступило, что дало возможность зарегистрировать партийный список на выборах. Решение о регистрации теперь и обжалуют через суд «Коммунисты России». Дата заседания назначена на 23 июля.

Параллельно Верховный суд рассматривает жалобу «Яблока» на первое решение суда. Заседание назначено на следующую неделю.

Мы считаем решение судьи Преснова незаконным и надеемся на втором заседании представить доказательства нашей правоты», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Олег Виноградов.

Несмотря на судебные разбирательства список партии является зарегистрированным и кандидаты могут вести агитацию.

Читайте ранее в этом сюжете: «Яблоко» подвесили на выборах в Яроблдуму

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Выборы депутатов Ярославской областной думы — 2018
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