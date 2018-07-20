Москва отреагирует на санкции со стороны Вашингтона зеркальными мерами

Москва, , 14:35 — REGNUM Россия в скором времени введёт санкции против США. Это следует из законопроекта «О мерах воздействия на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств», который депутаты Государственной думы РФ приняли весной 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля заявил политолог Павел Данилин.

«Ответных санкций ждать стоит, — отметил Данилин. — Ранее Россия приняла закон, который позволяет вводить санкции против тех стран, которые первые ввели санкции против нас, и, конечно, США и Украина будут на первых местах в этом списке».

При этом политолог уточнил, что подобные меры не следует воспринимать как ухудшение российско-американских отношений в целом.

«Говорить об обострении российско-американских отношений не стоит, — уверен Павел Данилин. — Да, есть рецидивы, но нельзя сказать, будто мы оказались на самом худшем уровне отношений. Прошедший саммит в Хельсинки — это уже очень большой плюс».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне сохраняют приверженность политике санкций в отношении России. Однако практически половина жителей Соединенных Штатов Америки считает антироссийские санкции неэффективными. 45% опрошенных респондентов заявили, что ограничительные меры в отношении России работают недостаточно эффективно. Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) также объявили, что медленный рост экономики РФ происходит из-за внутренних условий, а не из-за влияния антироссийских санкций.