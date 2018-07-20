Санкции против РФ – это политика Конгресса США, а не Трампа – политолог

Москва, , 14:16 — REGNUM Введение новых санкций по отношению к России обусловлено антироссийским настроем американского политического истеблишмента, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что в Конгресс США поступил законопроект о введении против РФ дополнительных санкций.

«Саммит, прошедший в Хельсинки, и анонсированные санкции отношения друг к другу не имеют, — пояснил Данилин. — Саммит — это политика президента, политика первого лица, а санкции — политика Конгресса. Конгресс США, безусловно, настроен антироссийски, как и государственный эшелон США в целом».

Павел Данилин также отметил, что проведение саммита, который сам президент США Дональд Трамп назвал «огромным успехом», не влияет на внешнеэкономическую политику.

Напомним, 19 июля американский сенатор Боб Менендес на заседании Сената Конгресса США объявил, что вскоре представит законопроект о новых санкциях против РФ и усилении уже введённых. Оные затронут энергетический сектор и сферу киберпространства. Кроме того, они будут направлены против отдельных российских олигархов и политиков.

Отметим также, что накануне в Конгресс США был внесён законопроект о санкциях против «Северного потока — 2».