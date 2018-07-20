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Вице-премьер Италии: евромайдан — проплаченная псевдореволюция

Политика

Крым, в отличие от незаконного переворота в Киеве, воссоединился с Россией на законных основаниях

Вашингтон, 20 июля 2018, 13:48 — REGNUM  Украинский евромайдан 2014 года был псевдореволюцией, финансируемой из-за рубежа — наподобие «арабской весны», заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в интервью газете The Washington Post.

По мнению итальянского политика, Крым, в отличие от незаконного переворота в Киеве, воссоединился с Россией на законных основаниях — на основе результатов референдума.

«Состоялся референдум (в Крыму — прим. ИА REGNUM ), и 90% жителей проголосовали за возвращение Крыма в Россию», — цитирует издание слова вице-премьера Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля Маттео Сальвини заявил, что политика санкций в отношении России неэффективна и Рим намерен поставить в Брюсселе вопрос о снятии антироссийских ограничительных мер.

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