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Меркель поприветствовала приглашение Путина в Вашингтон

Политика

По ее мнению, встречи глав США и России должны вновь должны стать чем-то нормальным

Берлин, 20 июля 2018, 13:47 — REGNUM  Канцлер ФРГ Ангела Меркель поприветствовала 20 июля поступившее от президента США Дональда Трампа приглашение его российскому коллеге Владимиру Путину посетить Вашингтон осенью, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в немецкой столице.

«Я думаю, встречи российских и американских президентов вновь должны стать чем-то нормальным», — подчеркнула она.

Напомним, ранее глава Белого дома Трамп попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон .

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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