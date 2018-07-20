Меркель поприветствовала приглашение Путина в Вашингтон

Берлин, , 13:47 — REGNUM Канцлер ФРГ Ангела Меркель поприветствовала 20 июля поступившее от президента США Дональда Трампа приглашение его российскому коллеге Владимиру Путину посетить Вашингтон осенью, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением она выступила на пресс-конференции в немецкой столице.

«Я думаю, встречи российских и американских президентов вновь должны стать чем-то нормальным», — подчеркнула она.

Напомним, ранее глава Белого дома Трамп попросил своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона пригласить российского лидера Владимира Путина в Вашингтон .