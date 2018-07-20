Депутат Госдумы РФ призвал оценивать дела Трампа, а не его риторику

Москва, , 13:48 — REGNUM Обещание президента США Дональда Трампа стать злейшим врагом президента РФ следует рассматривать в контексте внутриамериканской политики, считает депутат Госдумы РФ Алексей Журавлёв. Об этом он заявил 20 июля в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя соответствующие слова американского лидера.

«Надо отделять то, что Трамп говорит, от того, что он делает, — призвал Журавлёв. — Разговорные политики, они сейчас все такие. А чем отличается президент Франции Эммануэль Макрон? Он приехал в Санкт-Петербург, сказал: «Мы отменяем санкции», а когда вернулся к себе, то призвал их ужесточать. У Трампа патетика более красивая. Сегодня это нормально».

Кроме того, парламентарий обратил внимание на то, что 55% граждан США не поддерживают ту политику Трампа, которую он ведёт в отношении РФ.

«Он должен реагировать, — сказал депутат и добавил, что он уверен — Трамп сделает всё то, о чём он договорился с президентом РФ Владимиром Путиным на недавнем саммите в Хельсинки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в своём интервью телеканалу CNBC президент США Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин может стать его злейшим врагом.

«Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я стану его злейшим врагом», — пообещал Трамп.

Кроме того, глава Белого дома напомнил, что не был лоялен к России: ввёл санкции, выслал дипломатов.

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