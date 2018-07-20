Удивляться тому, что Япония не откажется от претензий на Курилы, не стоит

Анатолий Кошкин, , 17:10 — REGNUM

МИД РФ выразил недовольство принятием Японией поправок в существующий в этой стране с 1982 года закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий».

«Непонятно, зачем японским законодателям потребовалось вытаскивать на свет для обновления правовой акт, принятый в эпоху далеких от дружбы и сотрудничества двусторонних отношений с Москвой, именно сейчас, когда связи между нашими странами динамично развиваются в русле решений лидеров России и Японии. Более того, принятые поправки прямо противоречат договоренностям на высшем уровне о налаживании совместной хозяйственной деятельности (СХД) на южных Курильских островах, в том числе в интересах создания атмосферы доверия и сотрудничества между нашими двумя государствами», — говорится в сообщении МИД.

Однако понять мотивы этого действа японской стороны немудрено. Дело в том, что план улучшения отношений с Россией с прицелом на то, что Москва, соблазнившись на предлагаемый Токио «экономический пряник», изменит свою принципиальную позицию о неизменности суверенитета России над Курильскими островами, — план не общегосударственный, а во многом личный план Абэ и его ближайших советников. В политическом же мире в Японии немало противников подобного, как считается, беспринципного заигрывания Абэ с Путиным, его попыток использовать заинтересованность российского президента в прорыве организуемой «коллективным Западом» изоляции нашей страны на международной арене.

Для того чтобы убедиться в наличии оппозиции Абэ в данном вопросе, достаточно читать газету японских правых «Санкэй симбун». На этой неделе на её страницах опубликована статья профессора Университета Кобэ Тосихиро Минохара «Осознать угрозу Китая и России». В ней автор сообщает читателям:

«На днях я побывал на ужине, организованном в Вашингтоне правительством Германии. Немецкий посол произнес речь о том, что он разочарован текущей политической ситуацией в мире. Он подчеркнул, что главная угроза — это Китай и Россия. Посол рассматривает Россию и Китай в качестве стран, которые бросают вызов мировому порядку, основанному на власти закона и демократии. По его словам, обязательно придет день, когда для защиты наших благородных ценностей мы будем вынуждены действовать единым фронтом. Слова посла были убедительными и угрожающими. Сложилось впечатление, что он учитывал историю своей страны в 1930-х годах. Крайне неожиданно было то, что один дипломат на официальном мероприятии напрямую раскритиковал РФ и КНР, подчеркнув, что они являются угрозой для демократии».

Далее автор сетует на то, что в последние годы японские дипломаты не позволяют себе столь резкие речи, особенно в адрес России. И предполагает, что это связано с «надеждой администрации Абэ на какой-либо компромисс по проблеме «северных территорий» в обмен на экономическую помощь России.

Все уже позабыли о том, что российская агрессия и аннексия Крыма — попытка изменить границы при помощи военной силы, что нарушает международное право. Некоторые даже уже высказывают мнение, что, поскольку крымчане хотели войти в состав России, с этим ничего не поделаешь».

Для того чтобы окончательно запугать японцев, автор «Санкэй симбун» стращает: «Подобные мнения крайне опасны. Они могут привести к радикальным высказываниям: если жители Окинавы захотят присоединиться к Китаю, он может напасть на эту префектуру и взять ее под свой контроль».

Повторяя зады западной антироссийской пропаганды, профессор прямо обвиняет японское правительство в том, что оно «отклоняется от основного течения западного демократического общества и не критикует Россию».

Автор недвусмысленно призывает японские СМИ вернуться к методам надуманной ранее советской, а теперь «российской угрозы».

Нельзя исключать, что подобная критика внешнеполитического курса Абэ на российском направлении активизируется по мере приближения предстоящих в сентябре выборов председателя правящей Либерально-демократической партии Японии, на которых нынешний премьер намеревается победить и сохранить лидерство в стране еще на три года.

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