Новый курс власти — всё прозрачно и всё наружу: итоги недели в России

Дарья Алексеева, , 03:55 — REGNUM

Законопроект о повышении пенсионного возраста рассмотрен Госдумой в первом чтении. Согласно инициативе, женщины должны будут выходить на пенсию не в 55, как сейчас, а в 63, а мужчины — больше не в 60, в 65. А министр труда и социальной защиты (кого?) Максим Топилин придал на уходящей неделе массу новых смыслов своей красноречивой фамилии. Чиновник заявил, что ключевым фактором повышения продолжительности жизни в России станет снижение смертности мужчин в трудоспособном возрасте.

Примечательно, что на этой же неделе обнародован доклад Росстата, согласно которому численность населения России в течение пяти первых месяцев текущего года сократилось почти на 78 тысяч человек (0,1%). За этот же период в стране умерло больше (798 000), чем родилось (651 000). Сокращение рождаемости зафиксировано в 81 (!) субъекте РФ. Дальше — больше: по оценке Росстата, естественная убыль населения (за январь — май она составила 147 000) почти на половину компенсировалась миграционным приростом. Это сразу заставляет вспомнить Европу, где старение и редение местного населения «компенсируется» мигрантами, молодыми и многодетными. Впрочем, такого уровня жизни, как в ведущих европейских странах, нашим будущим и даже имеющимся пенсионерам наши власти не обещают. Триумфально анонсируемый рост пенсией в среднем на 1 тысячу рублей в месяц имеет ключевое слово — «в среднем», и пенсионеры размышляют: если повышение и рассчитывается от средней пенсии, которая вроде как около 15 000, значит, те, которые получают 8 000, будут иметь прибавку 400 рублей. В общем, в нашей стране всё пропорционально в части доходов, но не расходов-налогов: например, доходы Силуанова составили за 2016 год — 95 443 280,4 рублей, за 2017 — 25 091 905,24, доходы Топилина — 5 841 275,92 и 5 928 655,45 соответственно (плюс 22 899 461,77 и 17 141 000,59 у супруги).

В целях более эффективной реализации пенсионной реформы правительство намеревается ежегодно выделять около 5 млрд рублей для повышения квалификации граждан пенсионного возраста. Почему до сих пор не начало? Повышение планируется начинать с 2019-го, но пока будущих пенсионеров никто не обучает. Впрочем, по мнению первого зампреда фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаила Емельянова, это всё равно не поможет:

«Людей не берут не потому, что у них низкая квалификация, а потому что они часто болеют в этом возрасте, не столь интенсивно и быстро работают. Переквалифицируют или не переквалифицируют их — всё равно никто не возьмёт», — говорит политик, уточняя, что подобная инициатива и социальное напряжение, вызванное пенсионным маневром, не ослабит.

Действительно: власти, по сути, предлагают гражданам сперва сдать стулья, а затем получить деньги. Эффективна оказалась бы переквалификация или нет (думается, что какая-то польза от нее была бы, если подойти к ней как к стратегическому проекту, а не для галочки), ее следовало начинать за несколько лет до реформы. Иначе ведь может оказаться, что и эта мера будет потихоньку спущена на тормозах или попросту саботирована. Кстати, справедливоросс Олег Шеин считает, что вообще не будет никакого переобучения: речь идет о сумме в 3 000 на каждого будущего пенсионера, а парламентарий привел данные, в соответствии с которыми в год на школьника в Москве тратится 73 000 рублей.

Еще два события, казалось бы, не связанных с пенсионными маневрами правительства, обратили на себя внимание. Первое — принятие Госдумой в первом чтении законопроекта, который разрешает рекламу в детских передачах на телевидении. Эта инициатива позволит прерывать предназначенные для детей передачи на рекламу (а не показывать ее между ними), а также разрешит увеличить общую продолжительность распространяемой в телепрограмме рекламы с 15% до 20% времени вещания в течение часа. Закон должен принести телеканалам еще около 8,5 млрд рублей. По мнению автора законопроекта Антона Горелкина («Единая Россия»), качество рекламы не имеет значения, зритель должен понимать, что благодаря рекламе он сможет увидеть более разнообразные передачи. Жаль, не уточнил, как и с какого возраста предлагается прививать подобное понимание детям. Автор также сообщил, что с данной мерой «мы рассчитываем на кратное увеличение детских проектов, передач и образовательных программ — это флагманская цель законопроекта». По крайней мере, радует уже это: а то сперва подумалось, что флагманская цель — увеличить прибыль телеканалов за счет зомбирования детей, но нет, сомнения развеяны: эта инициатива — тоже исключительно ради заботы о дорогих россиянах, как и пенсионная реформа.

Второе событие — «царский» крестный ход на Урале, в годовщину расстрела гражданина Николая Романова, бывшего императора. Ход собрал очень много участников (по словам епархии — около 100 000), патриарх провел литургию, в которой помолился о мире на Украине. В литургии и крестном ходе приняли участие первые лица региона. Это событие имеет фундаментальное значение в ряду пенсионной реформы, роста налогов и узаконивания дебилизации подрастающего поколения. Как так?

Доживающая в нашей стране в ее нынешнем виде последние месяцы пенсия — это социалистическое завоевание прошлого. Отказ от этого завоевания, поставленный изначально на одни лишь цифры (которым народ не верит) и обещания (которым не верит тем более), идет туго. Тут требуется идеологическая база. Вновь позорить социалистическое государство и возвеличивать государство, где народосбережением и не пахло, — это оптимальная идеологическая основа под пенсионную реформу. Осталось только заставить народ каяться — теперь уже не только за личное убийство каждым «царя», но и за пользование социалистическими благами «преступного» государства. А для исправления ошибки надо никогда больше ее не совершать. Отказ от пенсий, а также 8-часового рабочего дня, декретов и больных — не этого ли шага ждут на пути исправления?

Читайте также: Статистика хуже воровства: как «отмывают» Николая II

Короткой строкой

— Засуха погубила почти половину урожая в Крыму.

— В Североуральске воду выдают по паспорту и по два литра.

— «Бунт гастарбайтеров» в Тобольске произошел из-за того, что «плохо кормили и возили».

— Армия сильная, форма красивая: итоги призывной кампании в России.

— В ЕАО многодетной семье местные чиновники подарили игрушки с мемориала в память о сгоревших в Кемерове детях.

— Организаторы назвали «пугающие» цифры ЧМ-2018, а Кадыров написал стихотворение: Закончился чемпионат, выпускайте медведей!

— В Севастополе составят чёрный список чиновников.

— Вел себя подозрительно: на Кубани полицейские жестоко избили прохожего.

— В Тверской области останки советских военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, по данным местных СМИ, несколько месяцев хранили в мешках, сначала в личном кабинете прежнего главы городского поселения, а затем — в котельной поселка. Перезахоронили после вмешательства прокуратуры.

Неукротимый фонтан идей Жириновский на сей раз предлагает подать иск к Евросоюзу (!) за проведение на территории России эксперимента — построения коммунистического общества. Сумму ущерба Жириновский оценивает в 1 трлн евро. Остается только вообразить, какими масштабами мог бы похвастаться иск к либералам, которые проводят свой эксперимент прямо сейчас и не на «территории России», а на самих ее жителях. Нетолерантно высказался по этому поводу Борис Кагарлицкий:

«Всё, что происходит последние два-три месяца, я определил бы классическим термином «каминг-аут». Правительство никогда ни от чего не отказывалось. Просто сейчас оно призналось, что всё время они были людоедскими неолибералами и врагами России. Это коллективный, весёлый, публичный каминг-аут. Никакой другой логики в этом нет. И никакой смены курса нет. Они просто перестали врать».

Читайте ранее в этом сюжете: Ценный подарок народу. Кто заплатит за хор депутатов: итоги недели в России