В Вене проходит секретная встреча противников принятия мигрантов в ЕС

Вена, , 13:33 — REGNUM В Вене прошла секретная встреча сторонников жесткой политики в сфере миграции, пишет газета Kurier 20 июля.

Своих экспертов в Вену направили министры внутренних дел Германии и Италии Хорст Зеехофер и Маттео Сальвини, где их приняли австрийские коллеги. Место встречи стало явным благодаря вертолетам безопасности, кружившим над берегами Дуная в районе Кайзермюлен. Полицейские и военные расположились для охраны возле Дунайской башни.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля главы министерств внутренних дел стран Евросоюза собрались на неформальной встрече в австрийском Инсбруке, где также главной повесткой был миграционный кризис.

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