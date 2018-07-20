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В Вене проходит секретная встреча противников принятия мигрантов в ЕС

Политика

В Австрию прибыли представители Германии и Италии

В Вене проходит секретная встреча противников принятия мигрантов в ЕС
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Welcome. Мигранты

Вена, 20 июля 2018, 13:33 — REGNUM  В Вене прошла секретная встреча сторонников жесткой политики в сфере миграции, пишет газета Kurier 20 июля.

Своих экспертов в Вену направили министры внутренних дел Германии и Италии Хорст Зеехофер и Маттео Сальвини, где их приняли австрийские коллеги. Место встречи стало явным благодаря вертолетам безопасности, кружившим над берегами Дуная в районе Кайзермюлен. Полицейские и военные расположились для охраны возле Дунайской башни.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля главы министерств внутренних дел стран Евросоюза собрались на неформальной встрече в австрийском Инсбруке, где также главной повесткой был миграционный кризис.

Читайте ранее в этом сюжете: В Инсбруке проходит неофициальная встреча глав МВД стран Евросоюза

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Миграционный кризис в Европе
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