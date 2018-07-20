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Пайсон высказался на счёт обысков по делу о госизмене

Политика

Сотрудников головного научного института Роскосмоса проверяют на причастность к утечке секретной информации

Москва, 20 июля 2018, 13:19 — REGNUM  Директор исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, в офисе которого сегодня, 20 июля, сотрудники ФСБ провели обыск, попросил поменьше упоминать его имя в связи с уголовным делом о государственной измене и утечке секретной информации о гиперзвуковых разработках.

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«Как вы думаете, что я вам скажу? «Комментировать ситуацию отказался, от комментариев воздерживается», — цитирует РБК слова Пайсона.

Он также добавил, что чем меньше СМИ будут упоминать его в этом контексте, «тем всем будет лучше».

Напомним, ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о проводимых в рамках расследования уголовного дела о госизмене обысках в кабинетах сотрудников Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) — головного научного института Роскосмоса. Также сообщалось, что следственная группа ФСБ приступила к проведению оперативных мероприятий и в офисе директора исследовательско-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК) Дмитрия Пайсона.

Спецслужбы проверяют информацию о сотрудничестве работников института с западными спецслужбами, которым передавались секретные сведения о разработках российского гиперзвукового оружия. При этом отмечается, что Дмитрий Пайсон «был знаком и поддерживал дружеские связи с подозреваемыми», однако доступ к секретной информации в круг его обязанностей не входил.

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Роскосмос
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