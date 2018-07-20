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Правительство Малайзии депортировало 25 индонезийских граждан

Политика

По данным индонезийского консульства, 25 граждан Индонезии должны были быть приговорены к тюремному заключению

Кинабалу, Малайзия, 20 июля 2018, 13:52 — REGNUM  Правительство Малайзии депортировало 25 индонезийских граждан, которые работали в штате Сабах, за употребление наркотических средств, сообщает Antaranews.

По данным индонезийского консульства, 25 индонезийских граждан должны были быть приговорены к тюремному заключению. Кроме того, 7 других граждан Индонезии обвинили в участии в преступных действиях.

Граждане Индонезии были отправлены на досмотр багажа, а затем в Управление иммиграции для сбора данных. После этой процедуры они были депортированы из международного порта Малайзии.

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