Кинабалу, Малайзия, , 13:52 — REGNUM Правительство Малайзии депортировало 25 индонезийских граждан, которые работали в штате Сабах, за употребление наркотических средств, сообщает Antaranews.

По данным индонезийского консульства, 25 индонезийских граждан должны были быть приговорены к тюремному заключению. Кроме того, 7 других граждан Индонезии обвинили в участии в преступных действиях.

Граждане Индонезии были отправлены на досмотр багажа, а затем в Управление иммиграции для сбора данных. После этой процедуры они были депортированы из международного порта Малайзии.