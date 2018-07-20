Посол РФ в США: Москва будет добиваться освобождения Бутиной

Москва, , 12:48 — REGNUM Фарсом и трагедией назвал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов ситуацию с задержанием в США гражданки России Марии Бутиной. Выступая сегодня, 20 июля, в международном дискуссионном клубе «Валдай», дипломат также отметил, что российская сторона будет требовать освобождения обвиняемой в шпионаже россиянки.

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Мария Бутина отвергла обвинение в шпионаже в США

По его словам, предъявленные Бутиной обвинения «абсолютно незаконны».

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Как сообщало ИА REGNUM, в США по обвинению в шпионаже 16 июля была задержана гражданка РФ Мария Бутина. В ходе судебного заседания 18 июля Бутиной были предъявлены обвинения в сговоре с целью работы иностранным агентом в США без регистрации в министерстве юстиции. Также ей вменили в вину работу иностранным агентом без регистрации. Следствие полагает, что Бутина вела «конспиративную деятельность» в пользу России по меньшей мере с 2015 года. Сама Бутина обвинения отвергла и заявила о своей невиновности.

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