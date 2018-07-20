Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Бабича на пост посла РФ в Белоруссии

Москва, , 12:47 — REGNUM Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал на заседании кандидатуру Михаила Бабича на пост посла РФ в Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля сообщил источник в российском парламенте.

«Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Бабича на пост посла РФ в Республике Беларусь», — сказал собеседник агентства.

Михаил Бабич является полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Комитеты Госдумы по делам СНГ и по международным делам участвуют в консультациях при назначении и отзыве послов.

С 2006 года послом РФ в Белоруссии является Александр Суриков.

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