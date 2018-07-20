Пятница, 20 Июля 2018 года
15:44:24 МСК

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Бабича на пост посла РФ в Белоруссии

Политика

Идут консультации

Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Бабича на пост посла РФ в Белоруссии
Иллюстрация: Kremlin.ru
Михаил Бабич

Москва, 20 июля 2018, 12:47 — REGNUM  Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал на заседании кандидатуру Михаила Бабича на пост посла РФ в Белоруссии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля сообщил источник в российском парламенте.

«Комитет Госдумы по делам СНГ поддержал кандидатуру Бабича на пост посла РФ в Республике Беларусь», — сказал собеседник агентства.

Михаил Бабич является полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Комитеты Госдумы по делам СНГ и по международным делам участвуют в консультациях при назначении и отзыве послов.

С 2006 года послом РФ в Белоруссии является Александр Суриков.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Россия определилась с кандидатурой посла в Белоруссии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Союзное государство России и Белоруссии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить