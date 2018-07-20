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Правительство Франции обнародовало «экологические меры» для автотранспорта

Политика

Меры предусматривают ограничение трафика в наиболее загрязненных районах и поддержку более экологически чистых автомобилей

Правительство Франции обнародовало «экологические меры» для автотранспорта
Электромобиль на зарядке

Париж, 20 июля 2018, 12:53 — REGNUM  Правительство Франции обнародовало меры по обеспечению экологической мобильности французов, сообщает газета 20 minutes.

Меры предусматривают ограничение трафика в наиболее загрязненных районах и поддержку более экологически чистых автомобилей.

«Автомобили во Франции являются основным источником выбросов парниковых газов. Кроме того, в 2017 году выбросы не уменьшились», — напомнила Элизабет Борн, министр транспорта Франции.

Правительство обсуждает вопрос о внедрении бонусов / штрафов за покупку нового транспортного средства на основе выбросов CO2, поддержке зарядных станций для электромобилей и покупке грузовых автомобилей, работающих на природном газе, водороде или электричестве.

Правительство намерено подписать обязательства с 14 территориями, где наиболее высокий уровень загрязнения воздуха. Сообществу необходимо будет определить географические контуры этих зон, а также категории транспортных средств, которые будут запрещены.

Основная цель состоит в том, чтобы продвигать альтернативу индивидуальному виду транспорта, потому что «озеленение» существующего транспорта недостаточно.

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Экологические проблемы крупных городов
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