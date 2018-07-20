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Посол КНР поведал замгоссекретаря США о состоянии отношений между странами

Политика

Во время рабочего обеда с Салливаном 19 июля Цуй заявил, что отношения между Китаем и США находятся в критическом состоянии

Вашингтон, 20 июля 2018, 12:33 — REGNUM  Посол Китая в США Цуй Тянькай встретился в Вашингтоне с заместителем госсекретаря США Джоном Салливанам, чтобы обсудить двусторонние отношения и вопросы, вызывающие общую обеспокоенность, сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Во время рабочего обеда с Салливаном 19 июля Цуй заявил, что отношения между Китаем и США находятся в критическом состоянии и обе стороны должны в полной мере соблюдать соглашения, достигнутые лидерами двух стран, нацеливаясь на развитие коммуникаций, продвижение сотрудничества и надлежащее решение взаимных противоречий и трудностей.

Китайский дипломат еще раз подчеркнул позицию Китая по вопросу Тайваня и призвал американскую сторону придерживаться принципа «одного Китая» и трем совместным коммюнике, связанным с вопросом Тайваня. Цуй также обменялся мнениями с Салливаном касательно вопросов в других сферах.

Напомним, что между Китаем и США продолжается «торговая война», вызванная желанием президента США Дональда Трампа «сделать Америку великой снова». В частности, вводятся пошлины на китайскую продукцию.

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Китайско-американские отношения
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