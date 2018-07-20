Глава МИД Папуа — Новой Гвинеи прибыл в Индонезию

Джакарта, , 09:41 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди встретилась с министром иностранных дел и торговли Папуа — Новой Гвинеи Римбинком Пато для обсуждения двусторонних вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщает Antaranews.

Глава МИД Индонезии заявила, что отношения между Индонезией и Папуа — Новой Гвинеей строятся на принципах взаимной выгоды, включая уважение целостности соответствующих регионов.

«Мы высоко ценим государство Папуа — Новая Гвинея, которое всегда уважает территориальную целостность Индонезии, и, напротив, Индонезия всегда будет уважать целостность региона Папуа — Новая Гвинея», — заявила она.

Индонезия и Папуа — Новая Гвинея установили всестороннее партнерство. Страны активно участвуют в различных международных форумах, таких как АТЭС, Передовая группа меланезийских государств (MSG) и Форум тихоокеанских островов (PIF).

Индонезия поддерживает усилия Папуа — Новой Гвинеи по проведению форума АТЭС 12−18 ноября 2018 года.

Что касается двустороннего экономического сотрудничества, министр иностранных дел Ретно Марсуди приветствовала увеличение двусторонней торговли с 179,2 млн долларов США в 2016 году до 208,89 млн долларов США в 2017 году. Индонезийская деловая делегация посетит Папуа — Новую Гвинею в сентябре 2018 года.

Ретно Марсуди пригласила главу МИД Папуа — Новой Гвинеи принять участие в конференции «Наш океан» 29−30 октября 2018 года и Форум по становлению демократии на Бали, организованный Индонезией.