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К акции в поддержку Марии Бутиной присоединилось постпредство РФ при ООН

Политика

Данный флешмоб ранее запустил МИД России

Нью-Йорк, США, 20 июля 2018, 09:00 — REGNUM  Постпредство России при Организации Объединённых Наций (ООН) присоединилось в флешмобу в поддержку арестованной в США российской гражданки Марии Бутиной. Об этом первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский написал в своём Twitter.

«Ещё один гражданин РФ арестован в США без какой-либо правдоподобной причины. Мы требуем её немедленного освобождения. Давайте поддержим её тегом #FreeMariaButina», — говорится в сообщении.

https://twitter.com/Dpol_un/status/1020159494045806592

Следует отметить, что данный флешмоб ранее запустил МИД России в ответ на задержание Бутиной, которую власти США обвиняют в незаконной лоббистской деятельности без регистрации в качестве иноагента.

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Добавим, глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что очередной арест гражданки России на территории США является «произволом, чинимым ярыми противниками нормализации американо-российских отношений».

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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