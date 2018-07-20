Меркель проведет традиционную летнюю пресс-конференцию

Берлин, , 08:54 — REGNUM Вечером 20 июля канцлер Германии Ангела Меркель даст традиционную пресс-конференцию, передает немецкий телеканал N-TV.

Ожидается, что главной темой выступления канцлера станут миграционная политика, а также конфликт, возникший в последние недели между партиями «Христианско-демократический союз» (ХДС) и «Христианско-социальный союз» (ХСС).

Компромисс между Союзом и Социал-демократической партией предусматривает, что меры, предпринятые лидером ХСС, министром внутренних дел Хорстом Зеехофером на австрийско-немецкой границе, затронут очень малое количество человек.

После пресс-конференции Ангела Меркель отправится в летний отпуск.