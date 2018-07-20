Четыре мандата – 13 претендентов: в Татарии готовятся к выборам

Казань, , 08:46 — REGNUM Выдвижение кандидатов на два мандата в думе Казани и два места в совете депутатов Набережных Челнов набирает обороты. На места в столице Татарии претендуют уже восемь человек, а на набережночелнинские — пятеро. В списке подавших документы в Центризбирком РТ преобладают самовыдвиженцы — их уже восемь, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Список претендентов на депутатские места в Казани и Набережных Челнах за последние сутки расширился. В думу столицы Татарии стремятся попасть представители четырёх партий и четыре самовыдвиженца. Ни один выдвинутый кандидат пока не зарегистрирован.

Самый молодой претендент — 28-летний представитель партии «Коммунисты России» депутат Бирюлинского сельского поселения Высокогорского района Татарии Сергей Зайцев. Он в 16-й раз будет участвовать в избирательных кампаниях за последние три года. При этом Зайцев фигурировал кандидатом и на выборах в других регионах России.

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ЛДПР представит юрист Алмаз Сабиров, ранее уже участвовавший в выборах в думу города, партия «Справедливой России» выдвинула бизнесмена Андрея Голяшева, а КПРФ представил 35-летний начальник отдела сервисного обслуживания ООО «ВТ Стройинжиниринг» Альмир Алеев. Кандидат от коммунистов проживает в Высокогорском районе и год назад партия выдвигала его на довыборах в совет Мокросавалеевского сельского поселения Буинского района Татарии.

Самовыдвиженцами являются главврач наркологического диспансера в Казани Ильгиз Ахметзянов, временно не работающий житель Казани Василий Ершов, замруководителя некоммерческого партнерства «Региональный Центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства РТ» Евгений Чекашов и директор, владелец ООО Жилищная компания «Стройресурс» из Пестречинского района Татарии Радиф Гилязов. Предприятие последнего зарегистрировано в Казани и специализируется на управлении жилым фондом. Помимо этого, Гилязов выступал соучредителем набережночелнинского ООО «Лифт комплекс», но оно было ликвидировано в 2011 году.

На довыборах в Набережных Челнах из политических партий участие пока принимает лишь одна. Своего кандидата на Московский округ №16 выставило отделение КПРФ, им стал гендиректор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин. В сентября 2015 года он уже пробовал свои силы на аналогичных выборах. В ООО Тятюшкин имеет долю как совладелец, он также входит в некоммерческое партнёрство «Союз камских перевозчиков».

Остальные четыре претендента являются самовыдвиженцами. Помимо ранее подавших документы бизнесмена Эдуарда Давлетшина и временно неработающего Григория Новикова на мандат претендуют кандидат технических наук, директор литейного завода ПАО «КамАз» Эдуард Панфилов и глава ООО «Медиа Регион» Ренат Гиззатуллин.

Напомним, 9 сентября 2018 года в Татарии пройдут 208 избирательных кампаний.