Foreign Policy: Какими последствиями чревато выступление Трампа в Хельсинки

Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Саммит глав Кремля Владимира Путина и Белого дома Дональда Трампа закончился для Вашингтона полным провалом, по поводу которого было уже сказано очень многое. На этом фоне пришло время дать оценку тому, в какой мере поведение президента-республиканца нанесло ущерб самим США, а также их национальным интересам, пишет Уилл Инболден в статье для американского издания The Foreign Policy.

Автор подчеркивает, что оценка потенциального ущерба от действий Трампа должна начинаться с понимания того, что все не сводится к тому «ужасному дню» в Хельсинки: ему предшествовала целая неделя, в ходе которой Трамп поносил блок НАТО, называл ЕС «врагом», оскорбил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй, а также обвинил собственную страну в создании напряженных отношений с Москвой. И хотя на данном этапе невозможно сказать точно, насколько разрушительным оказалась дипломатическая некомпетентность Трампа, можно выделить часть сфер, где стоит ожидать долгосрочных негативных последствий.

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Прежде всего, удар будет нанесен по разведывательному сообществу США, в отношении оценок которого Трамп выразил пренебрежение. Такой шаг главы государства чреват большими рисками, например, для оперативников, сомневающихся в их поддержке со стороны Вашингтона, потерей важных связей из-за недоверия к США, а также тем, что в случае необходимости не будут приниматься активные контрмеры в ответ на развязанную Москвой информационную войну из-за нежелания президента отдавать о них приказ.

Затем, заявления Трампа могут подтолкнуть Москву к тому, чтобы вмешаться в промежуточные выборы в США, о чем предупреждает директор национальной разведки Дэн Коутс. Полный масштаб гибридной войны России против демократических институтов США будет ясен к ноябрю. В частности, Москва может поддержать кандидатов-демократов, тем самым в еще большей степени усложнить жизнь администрации Трампа.

Вялая позиция Трампа по отношению к своему российскому коллеге также может подтолкнуть Москву к более активным шагам против Прибалтики и Украины. Кремль может посчитать, что у него появилась возможность для дальнейших мер принуждения или чего-либо похуже против них. Так, после того как бывший президент США Джон Кеннеди продемонстрировал слабость на саммите в Вене с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым в июне 1961 году, Москва решила воспользоваться моментом, построив Берлинскую стену и развернув ядерное оружие на Кубе. Ближайшие недели покажут, пойдет ли Путин на те же шаги.

Хотя пока неизвестно, о чем именно договорились Трамп и Путин в отношении Ближнего Востока, можно все же предположить, что глава Белого дома дать понять своему российскому коллеге, что тому дан зеленый свет на дальнейшее партнерство с «режимом» сирийского президента Башара Асада и укрепление своих позиций в регионе. Усиление влияния России на Ближнем Востоке на руку и Ирану, что в еще большей степени нанесет урон США и Израилю.

Из-за Трампа произошло ослабление правительства премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, что может привести к новому раунду выборов, а также к победе «радикального левака» Джереми Корбина и формированию полностью лейбористского правительства.

Наконец, готовность главы Белого дома рассмотреть требование Кремля о том, чтобы российские правоохранительные органы смогли допросить «наиболее эффективных критиков» российского лидера, таких как финансист Уильям Браудер, бывший посол США в Москве Майкл Макфол и ряд других, лишь в еще большей степени развяжет руки российским властям.

Таким образом, заключает автор, уже понятно, что европейская авантюра Трампа обернулась позором. Пока только неизвестно, насколько негативные последствия она за собой повлечет.

Напомним, встреча глав двух государств состоялась в Хельсинки 16 июля. Сделанные на пресс-конференции по итогам встречи заявления вызвали бурю негодования со стороны как политических противников Трампа, так и среди его однопартийцев. В частности, Трамп заявил, что он доверяет словам своего российского коллеги Путина о том, что Москва не вмешивалась в выборы 2016 года.