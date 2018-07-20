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Россия ответит соразмерно — Путин о расширении НАТО

Политика

Странам Запада следует очень серьезно подумать о возможных последствиях

Москва, 20 июля 2018, 08:43 — REGNUM  В том случае, если Украина и Грузия будут включены в Североатлантический альянс, Россия обязательно предпримет «соразмерные» действия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 19 июля на совещании российских послов и постпредов в МИД России.

По словам российского лидера, странам Запада следует очень серьезно подумать о возможных последствиях включения в свой военный блок Украины и Грузии.

«На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно», — подчеркнул Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении закрепить в Конституции стремление страны вступить в НАТО.

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Вступление Украины и Грузии в НАТО
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