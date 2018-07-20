«Самый гуманный суд в мире»: гражданин США избежал вьетнамской тюрьмы

Ханой, , 08:38 — REGNUM Суд Вьетнама постановил депортировать гражданина США вьетнамского происхождения, участвовавшего в общенациональных протестах, сообщает 20 июля Reuters.

32-летний Уильям Ан Нгуен обвиняется в участии в акциях протестов, которые вылились в беспорядки. Он будет депортирован немедленно.

«Обвиняемый признал свою вину, учитывая его искренность, суд принял решение не приговаривать его к тюремному заключению», — говорится в заявлении, опубликованном в местной газете.

Напомним, законодательство Вьетнама допускает свободу собраний, однако это не означает, что во время проведения подобных мероприятий позволяется устраивать беспорядки. За данное нарушение предполагается наказание в виде тюремного заключения сроком до двух лет.