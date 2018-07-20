Пришли за чиновницей — в Челябинске ещё одно крупное задержание

Челябинск, , 08:29 — REGNUM В Челябинске — ещё одно крупное задержание. Задержана руководитель областного Агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова, пишут местные СМИ.

В силовых структурах региона пока не комментируют информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, силовиками был задержан первый замминистра экономического развития области Антон Бахаев. Информацию подтвердили в областном правительстве. А губернатор Борис Дубровский воздержался от оценок, отметив, что решение о невиновности или виновности чиновника примет суд.

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