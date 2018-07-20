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Пришли за чиновницей — в Челябинске ещё одно крупное задержание

Политика

В поле зрения силовиков попала глава областного агентства международного сотрудничества, сообщают СМИ

Пришли за чиновницей — в Челябинске ещё одно крупное задержание
Richard Bistrong
Камера СИЗО

Челябинск, 20 июля 2018, 08:29 — REGNUM  В Челябинске — ещё одно крупное задержание. Задержана руководитель областного Агентства международного сотрудничества Ольга Алейникова, пишут местные СМИ.

В силовых структурах региона пока не комментируют информацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, силовиками был задержан первый замминистра экономического развития области Антон Бахаев. Информацию подтвердили в областном правительстве. А губернатор Борис Дубровский воздержался от оценок, отметив, что решение о невиновности или виновности чиновника примет суд.

Читайте ранее в этом сюжете: Губернатор Челябинской области прокомментировал задержание замминистра

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