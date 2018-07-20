Приглашение Путина в США поразило главу американской разведки

Аспен, США, , 08:27 — REGNUM Намерение президента США Дональда Трампа пригласить в Вашингтон главу Российского государства Владимира Путина вызвало удивление главы национальной разведки США Дэниэла Коутса, передаёт телеканал NBC.

«Повторите, я не ослышался? Хорошо. Это будет что-то особенное», — отреагировал Коутс на слова ведущей о приглашении Путина в Вашингтон.

https://twitter.com/NBCNews/status/1020048010535981056

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс написала в Twitter, что cоветнику по нацбезопасности президента США Джону Болтону поручено пригласить Владимира Путина в Вашингтон.

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