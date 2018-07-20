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Следующая встреча Трампа и Путина может состояться в Вашингтоне

Политика

Переговоры ориентировочно ожидаются осенью 2018 года

Вашингтон, 20 июля 2018, 08:11 — REGNUM  Советнику по национальной безопасности президента США Джону Болтону поручено пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон. Об этом сообщила 19 июля пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс.

«Президент (США Дональд) Трамп поручил Джону Болтону пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, эти обсуждения уже ведутся», — написала глава пресс-службы в Twitter.

https://twitter.com/PressSec/status/1020033303351619584

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки президенты России и США обсудили состояние российско-американских отношений, а также ряд международных проблем и региональных конфликтов. Данные переговоры стали первой полноформатной встречей Путина и Трампа.

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Российско-американские отношения
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