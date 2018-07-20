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На Украине предложили заминировать Азовское море

Политика

Во избежание подрывов гражданских судов украинский вице-адмирал предложил проводить их в составе военных конвоев через специальные разрывы в минных полях

Киев, 20 июля 2018, 07:55 — REGNUM  Предложение минировать акваторию Азовского моря для защиты украинского флота выдвинул в эфире «Громадське радио» экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

По его словам, для предотвращения потерь от действий российских военных кораблей следует формировать морские минные заграждения.

Во избежание подрывов гражданских судов украинский вице-адмирал предложил проводить их в составе военных конвоев через специальные разрывы в минных полях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия якобы готовится к тому, чтобы заблокировать Украину в Азовском море. Кроме того, он допустил вероятность проведения Россией военной операции по захвату Мариуполя.

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