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Начавшийся визит Си Цзиньпина в ОАЭ мгновенно стал историческим

Политика

По словам руководства ОАЭ, вся страна ждала исторического визита Си Цзиньпина

Абу-Даби, 20 июля 2018, 07:50 — REGNUM  Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с официальным государственным визитом в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), глава Китая впервые посетил страну за 29 лет, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Самолет председателя Си сопровождался истребителями ОАЭ после того, как проник в воздушное пространство страны. По прибытии Си и его жена Пэн Лиюань были тепло встречены премьер-министром и вице-президентом страны шейхом Мохаммедом ибн Рашид Аль Мактумом и наследным принцем Абу-Даби Мухаммадом бен Зайд Аль Нахайяном. Местные дети принесли гостям цветы.

В честь прибытия китайского лидера была организована церемония встречи в аэропорту. От имени китайского правительства и народа Си выразил искренние пожелания всему народу ОАЭ. По его словам, с момента заключения дипломатических отношений 34 года назад Китай и ОАЭ всегда уважали друг друга и относились друг к другу на равных.

Премьер-министр ОАЭ и наследный принц тепло встретили председателя Си, назвав его старым и хорошим другом народа ОАЭ. По их словам, вся страна ждала исторического визита Си Цзиньпина, который может сыграть важнейшую роль в развитии двусторонних стратегических отношений.

Отметим, что после ОАЭ Си отправится в Сенегал, Руанду и Южную Африку, чтобы затем принять участие в 10-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге, а по пути задет в Маврикий. Как сообщало ИА REGNUM, в преддверии исторического визита товарищ Си выступил в прессе ОАЭ со статьей «Рука об руку двигаться вперед, совместно создавать будущее».

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Китай и страны Африки
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