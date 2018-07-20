МИД Италии: Рим не примет мигрантов, прибывающих на борту кораблей

Рим, , 07:46 — REGNUM Италия намерена отказаться от мигрантов, прибывающих на борту кораблей европейской морской миссии «София», пишет немецкое издание Welt.

С соответствующим заявлением обратился министр иностранных дел Италии Энцо Моаверо Миланези к верховному представителю ЕС по иностранным делам Федерике Могерини. Консультации для выработки альтернативного решения по распределению мигрантов возьмет на себя уполномоченный посол в комитете по вопросам политики безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля премьер-министр Италии Джузеппе Конте обратился к руководству Европейского союза с предложением создать кризисную комиссию для распределения мигрантов, чтобы снять эту нагрузку с глав правительств.

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