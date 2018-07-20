Пятница, 20 Июля 2018 года
10:29:24 МСК

Индонезия и Филиппины сотрудничают в области здравоохранения

Политика

Global Health True Leader 2.0 – это программа обучения лидерству, направленная на потенциальных профессионалов в области здравоохранения

Джакарта, 20 июля 2018, 07:39 — REGNUM  Ассоциация государственных университетов Индонезии в сотрудничестве с Университетом Филиппин провела учение под названием «Global Health True Leader 2.0», сообщает Antaranews.

Global Health True Leader 2.0 — это программа обучения лидерству, направленная на потенциальных профессионалов в области здравоохранения.

Программа продлится с 16 по 23 июля 2018 года. Она проводится с 2014 года, в ней приняли участие более 600 выпускников из 10 стран, и она имеет стратегическое значение для будущих руководителей.

«Будущее молодое поколение будет уделять огромное внимания глобальному здоровью. Руководство играет важную роль в налаживании сотрудничества в области здравоохранения для подготовки будущих медицинских работников», — заявил профессор Ассоциации государственных университетов Индонезии Вику Адисасмито.

Программа разработана таким образом, чтобы участники имели возможность развивать свои навыки межкультурной осведомленности, а также укреплять навыки сотрудничества и координации.

По данным Министерства по координации развития человека и культуры Индонезии, 70% инфекционных заболеваний связаны с заболеваниями, передаваемыми от животных к людям, и наоборот.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Здоровье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить