Индонезия и Филиппины сотрудничают в области здравоохранения

Джакарта, , 07:39 — REGNUM Ассоциация государственных университетов Индонезии в сотрудничестве с Университетом Филиппин провела учение под названием «Global Health True Leader 2.0», сообщает Antaranews.

Global Health True Leader 2.0 — это программа обучения лидерству, направленная на потенциальных профессионалов в области здравоохранения.

Программа продлится с 16 по 23 июля 2018 года. Она проводится с 2014 года, в ней приняли участие более 600 выпускников из 10 стран, и она имеет стратегическое значение для будущих руководителей.

«Будущее молодое поколение будет уделять огромное внимания глобальному здоровью. Руководство играет важную роль в налаживании сотрудничества в области здравоохранения для подготовки будущих медицинских работников», — заявил профессор Ассоциации государственных университетов Индонезии Вику Адисасмито.

Программа разработана таким образом, чтобы участники имели возможность развивать свои навыки межкультурной осведомленности, а также укреплять навыки сотрудничества и координации.

По данным Министерства по координации развития человека и культуры Индонезии, 70% инфекционных заболеваний связаны с заболеваниями, передаваемыми от животных к людям, и наоборот.