Трамп: Неплохо было бы наладить отношения с Россией и Путиным

Вашингтон, , 07:17 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подчеркнул, что было бы неплохо наладить хорошие отношения с главой Российского государства Владимиром Путиным, поскольку если этого не произойдёт — Трамп станет «злейшим врагом» президента РФ. Об этом американский лидер рассказал в интервью телеканалу CNBC.

Говоря о состоянии российско-американских отношений и его персональных отношений с российским лидером, Трамп отметил, что «неплохо было бы поладить с президентом Путиным и Россией».

«Но если это не сработает — я стану его злейшим врагом», — добавил Трамп.

Кроме того, действующий президент США напомнил, что его действия против России были куда более жёсткими, чем действия его предшественника — президента Барака Обамы.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля в Хельсинки состоялась полноформатная встреча президентов Путина и Трампа. Она состояла из приватных переговоров двух лидеров, а также из встречи двух делегаций и общения с журналистами.

Читайте также: Трамп поручил Болтону пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года