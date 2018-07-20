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Скандал: США получили 5 га в центре Кишинева под новое посольство

Политика

Американскую дипмиссию обвинили в колониальном мышлении

Кишинёв, 20 июля 2018, 04:16 — REGNUM  Правительство Молдавии передало в собственность США территорию Республиканского стадиона, занимающую два квартала в центре Кишинева, для строительства там нового здания американского посольства. Как передает корреспондент ИА REGNUM, площадь участка превышает 5 га, при этом размещенный на нем Республиканский стадион будет окончательно ликвидирован.

Решение вызвало скандал. В Кишиневе начался сбор подписей против решения правительства. Активисты отмечают, что по этому поводу не было ни консультаций с общественностью, ни местного референдума, а американскую дипмиссию обвинили в высокомерии и колониальном мышлении.

Под размещенной в интернете петицией с требованием пересмотреть решение и возвести на этой территории спорткомплекс, парк или другой социальный объект за несколько часов поставили свои подписи более 1 тыс. жителей молдавской столицы.

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Политический кризис в Молдавии
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