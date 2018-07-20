Трамп назвал условие, при котором Путин станет его «злейшим врагом»

Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Российский президент Владимир Путин может стать злейшим врагом американского лидера Дональда Трампа, если им не удастся наладить отношения. Об этом глава США заявил телеканалу CNBC.

Комментируя состояние российско-американских отношений и его отношений с Путиным — в частности, Трамп сказал:

«Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я стану его злейшим врагом».

Трамп напомнил, что не был лояльным к России: ввел санкции, выслал дипломатов. Он действовал жестко — не в пример Бараку Обаме, его предшественнику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Белом доме заявили, что Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону осенью 2018 года пригласить Путина в Вашингтон.

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