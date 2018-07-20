Пятница, 20 Июля 2018 года
04:39:36 МСК

Трамп назвал условие, при котором Путин станет его «злейшим врагом»

Политика

Хотелось бы поладить, но если не получится – будет вражда

Вашингтон, 20 июля 2018, 04:14 — REGNUM  Российский президент Владимир Путин может стать злейшим врагом американского лидера Дональда Трампа, если им не удастся наладить отношения. Об этом глава США заявил телеканалу CNBC.

Комментируя состояние российско-американских отношений и его отношений с Путиным — в частности, Трамп сказал:

«Поладить с президентом Путиным и Россией будет позитивной вещью. Но если это не сработает, то я стану его злейшим врагом».

Трамп напомнил, что не был лояльным к России: ввел санкции, выслал дипломатов. Он действовал жестко — не в пример Бараку Обаме, его предшественнику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 июля в Белом доме заявили, что Трамп поручил своему советнику по нацбезопасности Джону Болтону осенью 2018 года пригласить Путина в Вашингтон.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп поручил Болтону пригласить Путина в Вашингтон осенью 2018 года

Читайте развитие сюжета: В Вашингтоне усомнились в адекватности идеи Трампа о приезде Путина в США

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Деятельность президента США Дональда Трампа
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить