Конгресс США отказался допрашивать переводчицу

Вашингтон, , 03:51 — REGNUM Комитет по разведке палаты представителей США отклонил предложение обсудить возможность вызова для дачи показаний переводчицы, присутствовавшей на встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Хельсинки, сообщает Politico.

Против этого предложения проголосовали 11 членов комитета, принадлежащих Республиканской партии США. Шестеро членов комитета высказалось за инициативу.

Как сообщало ИА REGNUM, сенатор от Демократической партии США Джин Шахин призвала допросить переводчицу из США, которая присутствовала на встрече лидеров России и США в Хельсинки за закрытыми дверями.

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