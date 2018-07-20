Молдавия: пожать ли «протянутую руку» Козака?

Кишинёв, , 03:23 — REGNUM Назначение Дмитрия Козака спецпредставителем президента России по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией может стать сигналом к улучшению двусторонних отношений и восстановлению диалога. Об этом заявил на брифинге в Кишиневе спикер молдавского парламента Андриан Канду, передает ИА REGNUM.

Канду вслед за президентом Игорем Додоном с удовлетворением заметил, что в названии должности Козака (в отличие от его предшественника Дмитрия Рогозина) нет упоминания Приднестровья. Впрочем, работать с Козаком, по словам спикера, будет непросто, с учетом опыта «Меморандума Козака» 2003 года о федерализации.

Назначение Козака, продолжил Канду, — «протянутая нам рука», и Кишиневу надо решить, как на это реагировать.

ИА REGNUM напоминает, что предшественник Козака — Дмитрий Рогозин — совмещал должности спецпредставителя президента России по Приднестровью и сопредседателя молдавско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Имя Дмитрия Козака в Молдавии и Приднестровье связано с планом 2003 года по урегулированию молдавско-приднестровского конфликта. Документ предусматривал создание федеративного государства Молдавии и Приднестровья. В ноябре 2003 года тогдашний президент Молдавии Воронин под давлением Запада в последний момент сорвал подписание созданного по его же просьбе и уже парафированного им «Меморандума Козака».

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