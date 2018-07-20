Новый Додон: Украина — друг, ассоциация с ЕС — благо, Россия — вон из ПМР

Кишинёв, , 02:42 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон предлагает разработать Концепцию постоянного нейтралитета Молдавии и добиться закрепления молдавского нейтралитета на международном уровне. Об этом говорится в опубликованном 19 июня на сайте президента заявление, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Концепция статуса постоянного нейтралитета Республики Молдова — это документ, отражающий единый подход и комплексное представление о месте и роли страны в системе международных отношений и региональной безопасности. Основные цели и задачи концепции — защита многонационального характера молдавского государства, укрепление территориальной целостности и неприкосновенности внешних границ, содействие в завершении процесса вывода иностранных войск с территории Республики Молдова, обеспечение стабильных условий для устойчивого и долгосрочного экономического развития страны», — подчеркнул Додон.

В том, что касается вывода российских войск, обеспечивающих мир в Приднестровье, Додон рассчитывает на помощь Украины — «близкого и дружественного соседа» Молдавии. «Безусловно, наряду с другими вовлеченными в этот процесс международными партнёрами, важная роль принадлежит Украине в поиске решения такой сложной проблемы, как содействие вывозу и утилизации вооружений и боеприпасов, находящихся на складах Колбасны, а также в создании благоприятных условий для завершения процесса вывода иностранных войск с территории Республики Молдова», — отметил глава государства.

В пункте, посвященном России, Додон тоже прямо намекает на вывод российских войск из ПМР, увязывая это вслед за другими представителями молдавского руководства с темой нейтралитета Молдавии, который, по мнению официального Кишинева, якобы нарушает российским присутствием на Днестре. «Мы выражаем уверенность в том, что Россия поддержит волеизъявление молдавского народа относительно сохранения и укрепления нейтрального статуса своего государства, и предпримет все необходимые шаги для того, чтобы постоянный нейтралитет Молдовы соответствовал в полной мере международным требованиям и соглашениям», — пишет в этой связи Додон.

Молдавия, по его словам, не должна вовлекаться в «эфемерное противостояние Восток-Запад». «Когда большие игроки, великие державы не могут договориться о взаимном соблюдении интересов друг друга, первыми жертвами подобных разногласий становятся более слабые страны, а то и целые регионы», — пишет Додон, приводя в пример события на Украине, на Балканах, на Кавказе и на Ближнем Востоке.

Говоря об отношениях с Москвой, Додон отметил, что «Россия — надежный партнер молдавского государства и молдавского народа не только в историческом прошлом, но и в настоящем, и в будущем».

Евросоюз для Молдавии, по его словам, — «естественный стратегический партнер во всех областях жизни государства и общества». При этом Соглашение об ассоциации с ЕС, которое Додон еще недавно обещал денонсировать, теперь, по его словам, открывает «возможность проведения необходимых внутренних реформ в Республике Молдова». «Мы сознаем, что эти реформы нужны, прежде всего, самой Молдове», — добавил Додон.

А США, по словам Додона, всегда помогали Молдавии и «стремились способствовать созданию реальных предпосылок в обеспечении стабильного и безопасного будущего для молдавского государства и его граждан». «Убеждён, что США намерены твёрдо поддерживать путь развития Молдовы как независимого, территориально целостного государства, и обеспечить нерушимость международно признанных границ Молдовы, как ключевой фактор поддержания стабильности и безопасности в Европе», — подвел итог Игорь Додон.

Стоит отметить, что Додон пошагово идет путем прежнего молдавского «партера Москвы» — лидера коммунистов Владимира Воронина. Придя к власти на пророссийских лозунгах, тот сначала перешел к политике «многовекторности», а затем и к откровенно антироссийской политике и требованиям ухода России из ПМР.

В 2007—2008 гг. Воронин даже выдвинул инициативу, которую сейчас буквально повторяет Додон, — принять Концепцию постоянного нейтралитета и закрепить молдавский нейтралитет на международном уровне. Правда, ничего из этого он так и не реализовал.