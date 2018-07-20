МИД России заявил об отказах Лондона совместно расследовать уголовные дела

Москва, , 02:39 — REGNUM Великобритания игнорирует официальные запросы России о правовой помощи в расследовании покушений на жизнь Юлии Скрипаль и убийства Николая Глушкова, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба МИД России.

«Вновь вынуждены указать на неприемлемость ситуации, когда, несмотря на наличие соответствующих международно-правовых механизмов, России отказывают в доступе к расследованию уголовных дел, касающихся ее граждан. Подобная линия Лондона отнюдь не способствует установлению истинных обстоятельств и причин происшествий и выявлению виновных», — подчеркнула она.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что засекречивание данных по расследованию инцидентов в Солсбери и Эймсбери Россия расценивает как попытку скрыть заказчиков и исполнителей преступления.

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