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МИД РФ: Британия может попытаться скрыть информацию по Эймсбери

Политика

Хотелось бы транспарентности в расследовании

Москва, 20 июля 2018, 02:33 — REGNUM  Засекречивание результатов коронерского дознания по инциденту в Эймсбери Россия будет расценивать как попытку скрыть заказчиков и исполнителей преступления, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Это — квазисудебная процедура, цель которой — юридическое закрепление причины смерти. С учетом тех бездоказательных обвинений, с которыми в адрес России поспешила выступить Великобритания, принципиально важным является обеспечение максимально возможной транспарентности в расследовании этого дела», — подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские власти сменили тактику по освещению расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери.

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