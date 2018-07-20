Захарова: Британские власти сменили тактику

Москва, , 02:24 — REGNUM Великобритания сменила тактику освещения расследований по инцидентам в Солсбери и Эймсбери, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает пресс-служба ведомства.

«Если раньше полиция Лондона ограничивалась самыми общими фразами, которые сопровождались массой противоречивых утечек в СМИ и политизированными заявлениями на высоком уровне, то теперь правоохранители выступают с регулярными публичными заявлениями, а политики ссылаются на необходимость дождаться выводов полиции», — заявила она.

Захарова также подчеркнула, что этих мер все равно недостаточно для обеспечения транспаретности расследования, а смена тактики говорит лишь о недостаточности доказательств для обвинения России.

Как сообщало ИА REGNUM, представители посольства РФ в Великобритании заявили, что Лондон начал понимать бесперспективность тиражирования недостоверных сведений.

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