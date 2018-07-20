Черногорский оппозиционер усомнился в политической состоятельности Трампа

Подгорица, , 01:58 — REGNUM Американского президента Дональда Трампа нельзя назвать блестящим геополитиком, считает оппозиционный черногорский политик Ранко Кривокапич, передает ВВС.

Комментируя заявление Трампа, назвавшего черногорцев агрессивным народом, оппозиционер назвал американского лидера «самый странный президент в истории США».

«Внешняя политика — не его сильная сторона», — сказал Кривокапич.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Трамп назвал черногорцев агрессивным и сильным народом. После этого в правительство Черногории поспешило сообщить, что дружба Подгорицы с Вашингтоном остается прежней.

Читайте ранее в этом сюжете: В Черногории не считают слова Трампа об агрессивном народе поводом для ссор