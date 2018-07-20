Китай закрепляется в Арктике

Пекин, , 01:42 — REGNUM Стартует девятая китайская арктическая экспедиция, которая отправится из Шанхая к Северному полюсу на борту специального исследовательского судна «Сюэлун», сообщает 19 июля Синьхуа со ссылкой на пресс-центр Китайского центра полярных исследований.

Как сообщил заместитель руководителя Канцелярии центра Ся Лиминь, за время экспедиции будет преодолено более 12,3 тыс. морских миль; запланированный срок возвращения в порт Шанхая — третья декада сентября.

Круг задач, поставленных перед экспедицией, включает обследование Берингова, Чукотского морей, а также работы в Северном Ледовитом океане. Ученым и исследователям предстоит заняться изучением в этих и других акваториях, представляющих интерес для КНР гидрологических процессов, климатических условий, морской геологии и геофизики, а также ледовой обстановки в центральной фарватере Арктики.

Кроме этого, экспедицию интересует состояние экологии и рыбных ресурсов, а также источников загрязнения окружающей среды арктического бассейна.