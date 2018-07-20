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Посольство РФ: Лондон начинает понимать бесполезность тиражирования фейков

Политика

«Оценку этому сообщению уже дал госминистр по вопросам безопасности в министерстве внутренних дел Б.Уоллес, который отнес его к категории «основанных на недостоверной информации и откровенно спекулятивных»»

Лондон, 20 июля 2018, 01:42 — REGNUM  Полиция и правительство Великобритании начинают понимать, что «бесконечное тиражирование» непроверенных данных без доказательств невозможно, сообщает пресс-служба посольства России в Великобритании.

«Госминистру и Скотланд-Ярду не пришлось бы опровергать подобные сообщения, если бы политическое руководство страны само не поспешило в марте выдвинуть ничем не подкрепленные обвинения в адрес России вместо того, чтобы дождаться результатов следствия», — подчеркнули российские дипломаты.

Также посольство РФ призвало Великобританию проводить расследование транспарентно во избежание распространения слухов и голословных обвинений.

Как сообщало ИА REGNUM, МИД Великобритании опроверг данные об опознании людей, причастных к якобы отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

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Отравление экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Британии
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