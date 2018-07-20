Глава нацразведки США считает денуклеаризацию КНДР за год маловероятной

Аспен, США, , 01:06 — REGNUM КДНР технически может провести денуклеаризацию в течение года, но вряд ли это произойдет, заявил глава национальной разведки США Дэниел Коутс на форуме по вопросам безопасности в Аспене.

Коутс заявил, что денуклеаризация — это сложный процесс и комплекс мероприятий, который займет много времени, поэтому провести ее за год он считает маловероятным.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова гарантировать безопасность КНДР и способствовать денуклеаризации Корейского полуострова.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия готова способствовать денуклеаризации Корейского полуострова