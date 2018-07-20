В Турции арестован подозреваемый по делу об убийстве российского посла

Анкара, , 00:55 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали бывшего полицейского, подозреваемого в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова, сообщает Anadolu.

Сообщается, что подозреваемый был задержан с столице Турции Анкаре и на допросе отверг все обвинения в свой адрес. Суд уже признал его виновным в участии в деятельности террористической группировки.

Напомним, в декабре 2016 года на церемонии открытия российской фотовыставке в Центре современного искусства был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Убийца был ликвидирован полицией при задержании.