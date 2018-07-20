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В Турции арестован подозреваемый по делу об убийстве российского посла

Политика

Суд признал его виновным в участии в деятельности террористической группировки

Анкара, 20 июля 2018, 00:55 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции арестовали бывшего полицейского, подозреваемого в причастности к убийству российского посла в Анкаре Андрея Карлова, сообщает Anadolu.

Сообщается, что подозреваемый был задержан с столице Турции Анкаре и на допросе отверг все обвинения в свой адрес. Суд уже признал его виновным в участии в деятельности террористической группировки.

Напомним, в декабре 2016 года на церемонии открытия российской фотовыставке в Центре современного искусства был убит посол России в Турции Андрей Карлов. Убийца был ликвидирован полицией при задержании.

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Российско-турецкие отношения
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