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Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg

Политика

Необходимо позволить населению свободно определить судьбу региона

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе — Bloomberg
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Вашингтон, 20 июля 2018, 00:50 — REGNUM  Президент России Владимир Путин предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум о статусе Донецкой и Луганской народных республик, сообщило 19 июля издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Предполагаемый референдум о статусе ЛДНР мог бы пройти под контролем международного сообщества, пишет издание.

Напомним, в мае 2014 года власти ДНР провели референдум, на котором 89,7% проголосовавших высказались за независимость Донбасса от Украины.

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Участие России в урегулировании в Донбассе
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